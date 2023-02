Sanremo 2023, Morandi scoppia a piangere davanti ai giornalisti

Gianni Morandi non è riuscito a trattenere le lacrime all'indomani della fine del Festival di Sanremo 2023 , che ha condotto con grande successo con Amadeus. L'artista è scoppiato a piangere davanti ai giornalisti all'ultima conferenza stampa della kermesse musicale.

Gianni Morandi piange dopo la fine di Sanremo 2023

“Sono orgoglioso e contento di esserci stato. Ero solo uno dei tanti lì in mezzo. - ha detto l'eterno ragazzo con gli occhi lucidi - Porterò con me tutti i momenti commoventi, i rapporti, le situazioni. Io sono contento di esserci stato… l’ultimo applauso che mi avete tributato oggi è stato uno dei quei momenti commoventi…”. Standing ovation in sala stampa.