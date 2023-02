Bacio tra Rosa Chemical e Fedez, arriva il commento di Amadeus

Amadeus ha commentato pubblicamente il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, uno dei momenti cult della finale del Festival di Sanremo 2023. "Rientra in una libertà che fa parte della diretta e si affida al buonsenso, capisco che qualcuno si possa turbare, ma non era la nostra volontà", ha dichiarato il direttore artistico e conduttore in conferenza stampa. A RTL 102.5 Rosa ha assicurato che quella del bacio è stata solo ed escluisamente una sua iniziativa, non concordata in precedenza con il marito di Chiara Ferragni.