Amadeus come Spalletti e Mourinho: il paragone è a sorpresa

Amadeus su Spalletti e Mourinho

"Vincono i risultati - afferma Amadeus -, se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua dopo quattro anni, conservo quattro anni bellissimi che ricorderò per tutta la vita, poi nella vita dipende tutto da un risultato, se si fanno risultati come questi hai una forza, avessi fatto meno sarei come un allenatore esonerabile. Ecco perchè dico che devo portare quello che sento, se devo sbagliare devo portare le mie idee. Spalletti ha fatto del Napoli ciò che desiderava fare, ha rischiato anche lui ma ha fatto ampiamente quello che voleva fare e i risultati gli hanno dato ragione. Ancelotti anche, grandissimo professionista, poi non funzionano le cose e la società ad esempio lo mette in discussione”. Interviene però Morandi: "Ma tu preferisci Mourinho". Amadeus ride e ammette di preferire l'attuale allenatore della Roma e ex Inter, squadra tifata dal conduttore.