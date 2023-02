Ultimo a Domenica In: la risposta alla figuraccia dei giornalisti

Ancora problemi tra Ultimo e i giornalisti di musica e spettacolo. Ospite di Domenica In , all'indomani della finale di Sanremo 2023 , il cantante romano ha scelto di non dialogare, a differenza di altri artisti del Festival, con i giornalisti presenti nel salotto di Mara Venier. Una chiara risposta a quanto accaduto in sala stampa durante la serata conclusiva della kermesse musicale guidata per il quarto anno consecutivo da Amadeus.

Sanremo 2023 e Ultimo: cosa è successo in sala stampa

Come provano alcuni video diventati virali sul web, la sala stampa è esplosa in un boato quando Amadeus ha annunciato il quarto posto di Ultimo in classifica. Tanti i giornalisti presenti che hanno esultato per la mancata vittoria del ragazzo, tra i favoriti alla vigilia insieme a Marco Mengoni. Una vera e propria figuraccia che ha poi spinto Ultimo - vero nome Niccolò Moriconi - a non avere alcun tipo di dialogo con i cronisti a Domenica In. Dopo aver cantato la sua "Alba" e aver chiacchierato con zia Mara il giovane cantautore è andato via.

Il messaggio di Tiziano Ferro per Ultimo

In queste ore Ultimo ha ricevuto un messaggio da parte di Tiziano Ferro, che ha mostrato su Instagram: "Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente. Zio T compreso”.