Sanremo 2023, podio senza donne? La risposta di Amadeus e Mengoni

Neppure una donna sul podio del Festival di Sanremo 2023. Dopo il vincitore Marco Mengoni si sono classificati Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai. "Le donne in questo Sanremo avevano canzoni incredibili, sono figure mitologiche e sono rimasto molto male che non ce ne sia stata neanche una nella cinquina finale. Dobbiamo ancora andare avanti in questo senso e cambiare le cose. Sarebbe stato bellissimo aver almeno una donna sul palco con noi", ha dichiarato Mengoni per poi aggiungere: "Dedico il premio anche a mia madre, alla donna che mi ha messo al mondo".