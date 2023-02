Bacio tra Fedez e Rosa Chemical organizzato: c'è la prova che incastra i due

Continua a far discutere il bacio di Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo 2023. Improvvisazione o tutto organizzato? Il giovane cantante ha assicurato a RTL che non c'è stato nulla di concordato con il collega più grande: "Non ci siamo messi d'accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato. Chiara Ferragni? Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata". Ma in rete è spuntata una prova più che evidente...