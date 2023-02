Sgarbi, una furia su Sanremo: "E' stato miserabile". Poi insulta la Ferragni: la frase è scioccante

ROMA - Gli ascolti sono stati un successo, ma l’ultima edizione del Festival di Sanremo ha generato non poche critiche. Amadeus a rischio, vertici Rai sotto accusa. Vittorio Sgarbi - in un’intervista rilasciata a La Stampa - boccia la manifestazione canora. «E’ stato un Festiva miserabile, insensato, insignificante, infantile: niente musica né canzoni, non resta in mente nulla. Basta con dirigenti che misurano soltanto in termini consumistici, di ascolti. Come se il capolavoro di un grande scrittore fosse tale solo per le copie vendute».

I Ferragnez

Le critiche non mancano, né all’organizzazione, né ai singoli personaggi che hanno calcato il palco dell’Ariston. «Amadeus? Voto 7,5, è stato sobrio ed elegante, un buon presentatore, quello che non è Ferragni. Per lei il voto è 2. Analfabetismo funzionale. Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l'italiano. Mai visto niente di simile. Fedez? Buono come spalla. Il bacio non si può giudicare negativamente: è il modo in cui Rosa Chemical è esistita. Fra il 5 e il 6. È pessimo, ma non è un incapace totale come sua moglie. Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare. Di questo Festival non ti ricordi un gesto, una strofa, una canzone, solo i vestiti. Non si può scambiare la cultura con Benigni, Fedez e Ferragni».