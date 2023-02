Fedez ricompare sui social, ma c'è un dettaglio clamoroso che riguarda Chiara Ferragni

Tutti a chiedersi: "Che fine ha fatto Fedez? ". E Fedez ricompare. Dopo essere sparito da Instagram in seguito alle polemiche del Festival di Sanremo , il marito di Chiara Ferragni non aveva più postato nulla. Lo ha fatto stamattina e il messaggio su Instagram ha lasciato molti di stucco: non c'è un riferimento a sua moglie . Per lei solo una storia con una frase messa giorni fa.

Fedez torna su Instagram, nessun riferimento nel post a Chiara Ferragni

Fedez ha pubblicato sette foto di suoi momenti a Sanremo con Marco Mengoni, Lazza, Tananai, Rosa Chemical, il maestro Vessicchio, Salmo e Ariete. In questi momenti non c'è nulla con Chiara Ferragni. E poi ha scritto: "Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l'amore trionfi sempre e comunque". A Chiara ha dedicato solo una storia, pubblicando un suo tweet di qualche giorno fa: "Sono fiero di te, ti amo". Poco, troppo poco, per pensare che quello che è successo all'Ariston non lasci strascichi. Per ora.