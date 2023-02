Sanremo, polemica su Amadeus: ecco quanto vale il suo account Instagram

SANREMO - Tra i momenti più ricordati della 73ª edizione del Festival di Sanremo, ci sarà sicuramente l'account Instagram di Amadeus aperto proprio sul palco dell'Ariston, con l'aiuto di Chiara Ferragni. L'idea, partita per scherzo visto che il conduttore non aveva ancora un suo profilo ufficiale, ha rapidamente preso piede arrivando ad un totale di 1,8 milioni di follower in appena cinque serate del Festival.