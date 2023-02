Alino Diamanti boccia Sanremo, il commento dall’Australia è uno show: poi mette Venditti alla radio

Anche dall' Australia arrivano commenti sulla 73ª edizione del Festival di Sanremo . Stavolta ad esprimere un giudizio sulla kermesse musicale condotta da Amadeus e che ha visto trionfare Marco Mengoni , è stato Alino Diamanti . Il centrocampista e capitano del Western Utd ha parlato del Festival in una storia Instagram mentre guidava in macchina.

Diamanti, le parole su Sanremo

Questo il suo parere: "In tantissimi mi avete chiesto se ho visto Sanremo. Gli orari qui in Australia non me lo permettevano, se fossi stato in Italia avrei fatto un po' di zapping. Quello che è arrivato qui, di cui si parla, è il bacio di Fedez con quell'altro (Rosa Chemical ndr) e di quel ragazzino (Blanco ndr) che ha sfasciato il placo. Giudicate voi, questo è quello che è arrivato qui, di cui si parla a 25 mila chilometri di distanza". Poi chiude la storia Instagram mettendo e cantando Venditti alla radio.