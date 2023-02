Eros Ramazzotti furia dietro le quinte di Sanremo: cosa è successo con Ultimo

Eros Ramazzotti su tutte le furie dopo il duetto con Ultimo al Festival di Sanremo 2023. Il cantante ha sbroccato contro i tecnici dell'evento, come mostrato in un video trasmesso da Dietro Festival, il format in onda su Rai Uno domenica 12 febbraio che ha svelato i retroscena più curiosi dell'ultima edizione della kermesse musicale. L'ex marito di Michelle Hunziker è apparso infastidito per la riuscita della sua performance in coppia con Niccolò Morriconi nella serata delle cover di venerdì scorso.