Lite tra Fedez e Chiara Ferragni, ecco dove si vedrà cosa è successo davvero a Sanremo

Cosa è successo davvero tra Fedez e Chiara Ferragni all'Ariston ? Che tra i due ci sia maretta è evidente, visto che non mettono nulla l'uno dell'altro, sui social, da sabato. Secondo i rumors, però, la presunta lite sul palco subito dopo il bacio di Fedez con Rosa Chemical sarebbe stata ripresa dalle telecamere di Amazon Prime che stanno seguendo il rapper e la moglie per la seconda stagione della serie a loro dedicata.

Fedez e Chiara, il retroscena della lite

Ad avvalorare la tesi secondo la quale entro la primavera si potrà vedere cosa è successo a Sanremo c'è il fatto che Chiara Ferragni e Fedez non erano presenti nel programma di Rai Uno dedicato al dietro le quinte del Festival, andato in onda domenica. Secondo gli utenti dei social, Amazon avrebbe i diritti del backstage e per questo i Ferragnez non sarebbero stati inquadrati dalle telecamere Rai. A questo puno, quindi, la curiosità è tanta: non resta che aspettare.