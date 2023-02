Lady Cassano distrugge Sanremo e attacca Fedez. Poi la durissima frase su Paola Egonu

Se il marito, Antonio Cassano, ha ormai abituato tutti alle sue uscite "pepate" tramite la Bobo TV, con giudizi spesso tranchant sui protagonisti del calcio, Carolina Marcialis si abbatte come un ciclone su Sanremo e con una storia su Instgram dice la sua, senza "filtri".

"Sanremo un circo dove ognuno si autopromuove" Lady Cassano non ci gira intorno e prendendo il via dallo stato "Hai visto Sanremo? Cosa ne pensi?" va dritta al punto: "Per quel poco che ho visto tremendamente noioso... dovrebbe essere il Festival della musica e invece sembrava più un circo... dove ognuno si autopromuoveva...".

Senza fare nomi, ma facendoli tutti... Carolina Marcialis poi, pur senza fare nomi, mette nel mirino alcuni dei "protagonisti" del Festival, da Blanco a Fedez e Rosa Chemical, ma a sorprendere è in particolare la frase, durissima, indirizzata a Paola Egonu, la pallavolista della Nazionale italiana, portabandiera del Cio alle ultime Olimpiadi: "Bambino annoiato che spacca il palco, l'atleta portabandiera olimpica italiana che riesce a sputare sull'Italia, gente che si limona per far parlare di se...".