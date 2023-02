Ultimo e Mengoni, rottura e imbarazzi dietro le quinte di Sanremo: cosa è successo al Festival

SANREMO - Clamorose le indiscrezioni che giungono da Sanremo a pochi giorni dalla chiusura della 73esima edizione del Festival: uno dei rumors che sta facendo discutere avrebbe a che fare con i due cantanti più amati del panorama musicale italiano: il vincitore Marco Mengoni e il quarto classificato, Ultimo. Secondo quanto trapela da alcune fonti, sembrerebbe che tra i due ci sia astio e, durante il Festival, non si sarebbero nemmeno salutati dietro le quinte, come sottolineato dall'opinionista Andrea Venza, durante una diretta sul profilo di Casa Pipol: "Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni". Voce confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia: "Anche a me risulta che non ci siano rapporti tra Ultimo e Mengoni".