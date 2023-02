Sanremo 2023, clamoroso Blanco: è indagato con l'accusa di danneggiamento!

Sanremo, Blanco: "Non sentivo in cuffia"

Il cantante, vincitore dell'edizione del 2022 della kermesse canora con il singolo 'Brividi' realizzato con Mahmood, era stato invitato da Amadeus per presentare il suo nuovo brano 'L'Isola delle rose' ma, a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, il giovane artista ha cominciato a sferrare calci alla composizione floreale: "Non sentivo in cuffia, non potevo cantare - si era giustificato l'artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo".