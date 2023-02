Claudio Baglioni, frecciata a Amadeus su Sanremo? La frase che fa discutere

SANREMO - Presente ieri al Tg1 per presentare 'A tutto cuore', i concerti che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi di settembre e ottobre, Claudio Baglioni lancia una frecciata ad Amadeus sull'ultima edizione del Festival di Sanremo : "Non l'ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest'anno e anche l'anno scorso tutte le sere ero impegnato", sottolinea l'ex direttore artistico della kermesse canora, nelle edizioni del 2018 e 2019.

Baglioni: "Sanremo? Va riequilibrato..."

Il cantautore romano poi aggiunge: "Ne ho sentito parlare molto, avendo fatto per due anni il direttore artistico so quanto difficile è questo mestiere. In ogni caso, Sanremo è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo". Lo stesso Baglioni poi sottolinea che, secondo lui, la musica non sia più al centro del Festival: "Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie".