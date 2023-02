Anna Oxa e la verità sulla lite con Madame a Sanremo: "Vi dico come è andata"

Uno dei temi che ha spopolato sul web e non solo durante il Festival di Sanremo è stata la presunta lite tra Anna Oxa e Madame nel dietro le quinte dell'Ariston. Sull'argomento è tornata la Oxa che a "Belve", talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha spiegato così: "Non conosco Madame. La nostra lite è stata orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare". Poi ha aggiunto: "Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare".