Sanremo, Striscia la notizia incalza Chiara Ferragni: "Facci vedere il contratto segreto"

Monta l'attesa per la puntata odierna di Striscia la Notizia, che tornerà sul caso riguardante il contratto di Chiara Ferragni con la Rai per il Festival di Sanremo. Secondo l'inviato del tg satirico di Canale 5, Pinuccio, fantomatico inviato di "Rai Scoglio 24", il contratto tra la nota imprenditrice e influencer e la tv di Stato, celerebbe più di un mistero.

L'accordo esclusivo con Amazon Secondo quanto rivelato da Striscia, Ferragni avrebbe interdetto l’accesso al backstage alle telecamere della Rai per essere ripresa in esclusiva solo da Amazon, che produce la seconda stagione della serie “The Ferragnez” con Fedez: "Lo stesso cda ha chiesto di vedere il contratto di Ferragni, che però risulta essere segreto". Pinuccio, poi, mostra come nei contratti standard che la Rai stipula con i superospiti del Festival questo trattamento “speciale” non sia affatto previsto.