Ultimo parla di Marco Mengoni: "Cosa è davvero successo tra noi a Sanremo"

Il Festival di Sanremo 2023 continua a far chiacchierare. Di recente Ultimo ha voluto commentare i gossip sul suo conto, quelli che insinuavano una certa rivalità con Marco Mengoni . Stando ad alcune malelingue Niccolò Moriconi , questo il vero nome dell'artista romano, non avrebbe mai salutato il collega dietro le quinte dell'Ariston.

La verità su Ultimo e Marco Mengoni

A Radio Deejay Ultimo ha smentito tutto: “Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità“.