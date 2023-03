Sanremo 2023, Fedez, Ferragni e Instagram: decisioni clamorose dell'Agcom!

Via libera alle sanzioni contro il Festival di Sanremo 2023 per pubblicità occulta e uso di Instagram. Il Consiglio dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha esaminato le presunte violazioni avvenute durante la kermesse musicale, il Prima Festival e Sanremo Start. Nel mirino la pubblicità occulta, l’utilizzo di Instagram, il bacio di Rosa Chemical e Fedez e la distruzione delle rose sul palco ad opera di Blanco.

Pubblicità occulta a Sanremo 2023? La decisione dell'Agcom Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio. Toccherà ora stabilire all'Agcom l'onere della multa, che può arrivare fino a un massimo di 253mila euro.

Sanremo 2023: sì all'istruttoria su Blanco, non su Fedez Il Consiglio ha votato a maggioranza contro l'istruttoria sui casi Rosa Chemical-Fedez. Per lo stop il presidente Giacomo Lasorella e i commissari Antonello Giacomelli (Pd) ed Elisa Giomi, mentre si sono espressi contro Laura Aria e Massimiliano Capitanio in quota Lega. Su Blanco tutti a favore per procedere per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza.

