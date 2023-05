Blanco e le rose distrutte a Sanremo, cosa ha deciso la Procura

Blanco, richiesta di archiviazione

Il giovane cantante era stato invitato dal conduttore Amadeus per presentare il suo nuovo singolo "L'Isola delle rose". Durante dell'esibizione, però, ha cominciato a dare in escandescenze, sferrando calci ai fiori della coreografia. "Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo", aveva dichiarato sul palco, facendo nascere una polemica. "C'è stata una risposta della Rai - afferma il procuratore di Imperia, Alberto Lari - Amadeus è stato ascoltato dalla Digos di Milano e sulla base delle giustificazioni fornite, riteniamo che il fatto si possa archiviare".