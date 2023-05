"Guai per Amadeus: potrebbe perdere il ruolo di direttore artistico di Sanremo 2024"

Clamorosa indiscrezione sul Festival di Sanremo 2024. Secondo quanto scrive La Repubblica, la nuova dirigenza Rai potrebbe chiedere ad Amadeus di rinunciare al ruolo di direttore artistico per Sanremo 2024 e di proseguire solo come conduttore. Il motivo? Le critiche ricevute quest'anno da parte della destra in merito alle performance di alcuni artisti. Al momento il diretto interessato non ha ancora replicato al gossip. Il 60enne ricopre il duplice ruolo di direttore artistico e conduttore della kermesse musicale dal 2020.