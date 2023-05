Fiorello sgancia la bomba: "Amadeus mi ha detto che non sa se farà Sanremo"

Amadeus lascia Sanremo? Le parole di Fiorello

"Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere", ha aggiunto Fiorello a proposito di un probabile addio di Amadeus a Sanremo.

La frase di Amadeus sul Festival di Sanremo

Al momento nessuna replica è arrivata da parte di Amadeus, che qualche tempo fa ha però dichiarato: "Se dovessero mandarmi via, che devo fare? Me ne vado. Se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie".