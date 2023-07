Sanremo 2024, Amadeus annuncia tutte le novità: ecco cosa cambierà

Iniziano già ad essere svelati i primi dettagli sulla 74ª edizione del Festival di Sanremo , in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Ad annunciare alcune grosse novità è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus , con un videomessaggio registrato mandato in onda durante il Tg1 .

Sanremo 2024, tutte le novità annunciate da Amadeus

Queste le novità più importanti annunciate da Amadeus: "Nella prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, mentre 13 saranno presenti nella seconda e altrettanti nella terza. I cantanti che non canteranno in una serata, saranno co-conduttori del Festival, presentando i loro colleghi. Nella serata delle cover i cantanti verranno accompagnati da un artista e potranno cantare qualsiasi brano, nazionale o internazionale, e di qualsiasi epoca, anche i propri, addirittura fino al 31 dicembre 2023". Infine alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, si aggiunge una Giuria delle Radio, che va a sostituire la Giuria Demoscopica.