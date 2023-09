Fedez rompe il silenzio: la verità sulla lite con Chiara Ferragni a Sanremo

Il messaggio di Fedez

Queste le parole di Fedez: "È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez. Un'importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e la mia relazione, cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia".