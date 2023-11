Fiorello a Sanremo 2024? Ecco quando sarà sul palco del Festival

Fiorello tornerà al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo il diretto interessato a Porta a Porta di Bruno Vespa: "Molto probabilmente Viva Rai2 lo faremo da Sanremo , ci sarà un glass gemello. Solo l'ultima sera il sabato salirò sul palco per portare via Amadeus e dire 'andiamo...' è l'ultimo anno di Amadeus dice lui, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo l'estate. Immagino la telefonata a fine agosto, 'Ciuri lo rifacciamo il sesto?'', ha dichiarato lo showman siciliano, che è stato protagonista della kermesse musicale nel 2020 e nel 2021.

Festival di Sanremo 2024: gossip e anticipazioni

Il Festival di Sanremo 2024 sarà guidato ancora una volta da Amadeus, nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore. Top secret i nomi delle donne che affiancheranno il presentatore Rai sul palco dell'Ariston: secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare Barbara D'Urso, lontana dalla tv da mesi. Per quanto riguarda i cantanti in gara potrebbero esserci: Angelina Mango, Tedua, Alessandra Amoroso, Geolier, The Kolors, Negramaro, Subsonica. Ma si parla anche di: Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo, Nek, Francesco Renga.