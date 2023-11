Fiorello lancia uno scoop sul Festival di Sanremo 2025

"Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!". A dare il clamoroso annuncio è Fiorello durante il programma Viva Rai2!. Poi ha aggiunto: "Non è del Canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del 6. Chi ha orecchie per intendere, intenda".