Sanremo 2024, Amadeus: "Giovanni Allevi sul palco dopo la malattia"

Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024 : a dare l'annuncio Amadeus al Tg1 . Il musicista, che da qualche tempo sta facendo i conti con una malattia che l'ha allontanato dalle scene, sarà protagonista della serata del 7 febbraio . Un ritorno tanto atteso per il maestro che, in un video messaggio, ha voluto ringraziare il direttore artistico e conduttore per il suo invito nella città dei fiori. Amadeus ha inoltre svelato che, sempre durante il telegiornale, mercoledì farà i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston mentre domenica verranno svelati tutti i nomi dei cantanti in gara.

Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024

"Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. - ha detto Giovanni Allevi al Tg1 - Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!".

La malattia di Giovanni Allevi: il mieloma

Giovanni Allevi ha annunciato pubblicamente la sua malattia nell'estate 2022: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". In tutti questi mesi il compositore 54enne ha raccontato senza filtri la sua battaglia, aggiornando costantemente i fan sulle sue condizioni di salute.