Sanremo, tutti i big in gara: Amadeus annuncia la lista in diretta

Amadeus ha svelato al Tg1 i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 . 30 artisti (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani che verranno scelti il prossimo 19 dicembre durante la finale del concorso dedicato ai cantanti emergenti). I primi tredici: Fiorella Mannoia , Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Francesco Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo. E poi: Alessandra Amoroso , Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri .

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 si tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. L’unica categoria in gara al 74° Festival della Canzone Italiana si chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e tre di loro otterranno un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.