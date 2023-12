Sanremo 2024, Jalisse fuori per la 27esima volta: "Avevano anche..."

I Jalisse non sono tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Per la 27esima volta consecutiva la coppia, che ha trionfato alla kermesse musicale nel 1997, è stata rifiutata. Il duo formato dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci non è riuscito a entrare neppure questa volta nella tanto agognata lista. Social scatenati tra le varie ironie mentre molti hanno criticato Amadeus , direttore artistico e conduttore dell'evento, per non aver scelto moglie e marito nonostante la partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Jalisse fuori da Sanremo 2024 dopo L'Isola dei Famosi

Secondo molti utenti l'esperienza a L'Isola dei Famosi da parte de I Jalisse non è servita al contrario dei Cugini di Campagna che prima hanno preso parte al reality show di Canale 5 e poi sono andati all'Ariston. "Amadeus si dovrebbe VERGOGNARE per non aver preso i Jalisse quando loro si sono sacrificati partecipando all’Isola e patendo la fame... Alessandra non è arrivata in finale per non essere presa all’Ariston... GLI ITALIANI SONO INC*** NERI", ha scritto un utente. "La maledizione non è stata rotta nemmeno da Amadeus", ha aggiunto qualcun altro. Per ora nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati.