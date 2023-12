Sanremo, la verità mai detta su Bugo e Morgan: la clamorosa confessione

Clamorosa confessione sulla lite tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020 . A quanto pare l'ex giudice di X Factor non avrebbe deciso da solo di cambiare il testo della canzone Sincero, con la quale quell'anno gareggiava alla kermesse musicale. A distanza di tre anni, Gilles Rocca ha rivelato a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, di essere stato lui a suggerire a Marco Castoldi di farlo per raggiungere lo scopo di farsi espellere dall'evento.

La lite tra Morgan e Bugo a Sanremo e il gesto di Gilles Rocca

"La cosa incredibile è che tutti, a distanza di tre anni, mi chiedono se era una cosa vera o no. Era una cosa molto vera, maturata nella serata delle cover. C’era un pezzo di Sergio Endrigo e Morgan si arrabbiò molto con Bugo per come l’aveva interpretato", ha premesso Gilles Rocca per poi aggiungere: "Posso confidare una cosa? Arriva da me Morgan e mi dice: ‘Io voglio andare via’. ‘Guarda Marco, non puoi andare via. L’unica che potresti fare è farti eliminare’. ‘Beh, come si fa?’. ‘Cambia il testo’. E ha cambiato il testo. Dopo tre anni posso dirlo".

Sanremo 2020 e il consiglio di Gilles Rocca a Morgan

"Lui voleva fare cose che non so se erano legali e allora ho detto: ‘Guarda, l’unica cosa da regolamento per essere squalificati è cambiare il testo’. E ha cambiato il testo. Colpa mia. Non si va sul penale, spero. Ho fatto una battuta, perché uno dei pochi motivi per essere squalificati è cambiare il testo. E neanche l’orchestra e il direttore d’orchestra si erano accorti di questa cosa, infatti continua a cantare tutto il pezzo. Quando hanno capito che aveva cambiato il testo, è stata abbassata la musica", ha spiegato Gilles Rocca.

Chi è Gilles Rocca e cosa c'entra con Sanremo

Gilles Rocca è diventato popolare proprio grazie alla lite tra Morgan e Bugo a Sanremo. All'epoca lavorava come fonico del Festival e la sua bellezza sul palco dell'Ariston non è passata inosservata. Successivamente è stato scelto come concorrente di Ballando con le Stelle (che ha vinto), de L'Isola dei Famosi e di Tale e Quale Show. Oggi lavora come attore e regista ma ha alle spalle anche un passato da calciatore: ha giocato nelle giovanili della Lazio e ha preso parte a Campioni, il reality show sul mondo del calcio.