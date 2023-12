Mina e Celentano insieme a Sanremo? La pazza idea di Amadeus

Mina e Adriano Celentano verso il Festival di Sanremo 2024? Secondo quanto riporta Novella 2000 sarebbe questa la "pazza" idea di Amadeus , direttore artistico e conduttore della kermesse musicale per il quarto anno consecutivo. "Già si ipotizzava l’idea di avere Adriano Celentano per cantare L’italiano, un omaggio al grande Toto Cutugno, scomparso l’agosto scorso, che aveva scritto quella canzone proprio per lui. E ora viene avvicinato il nome di Adriano a quello della sua amica Mina, l’unica, l’irraggiungibile, tornata alla ribalta dopo il singolo Per un briciolo di allegria con Blanco", fa sapere la rivista.

Mina e Celentano a Sanremo? L'escamotage di Amadeus

A quanto pare Amadeus starebbe valutando un escamotage: "L’idea del progetto è un video ti vedo e non ti vedo ispirato a quello di Natalie Cole, quando duettò solo virtualmente in un video col padre. E non sarebbe la prima volta che Mina apparirebbe a Sanremo in un video: già lo fece a Sanremo 2019 con la canzone Kiss the sky di Jason Derulo. L’idea è di creare un medley tra Mina e Adriano con un omaggio a Toto che, va ricordato, è stato autore anche di Ti lascio amore, inserita nell’ultimo album di Mina e Celentano Le Migliori pubblicato sette anni fa, che racconta la fine di una storia d’amore".