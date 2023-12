Sanremo, Albano contro Amadeus: "Escluso senza sentire la canzone"

Al Bano non parteciperà alla prossima edizione di Sanremo perché non è stato selezionato tra i 27 cantanti in gara. Amadeus l'ha escluso, ma a distanza di giorni il cantante pugliese fa uscire un dettaglio sull'esclusione.

L'attacco di Al Bano a Amadeus

"Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure ascoltare la canzone", questo l'attacco di Al Bano ad Amadeus nella puntata di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Il brano presentato da Albano Carrisi si intitola "Ci devi credere" ed è nato dall’incontro con il professor Francesco Vaia, ex direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma e attuale direttore generale della prevenzione del Ministero della salute. "Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo ‘Angelo Raffaele‘. Quindi, insieme al maestro Alterisio Paoletti, Fabrizio Berlincioni e il professore Francesco Vaia abbiamo scritto ‘Ci devi credere’ per lo Spallanzani", ha raccontanto Al Bano. Canzone però che non è riuscita ad arrivare a Sanremo.