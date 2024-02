Lorella Cuccarini a Sanremo: "Amadeus? Vi racconto come mi ha invitato"

Lorella Cuccarini torna al Festival di Sanremo dopo aver condotto l'edizione del 1993 con Pippo Baudo: la showgirl sarà co-conduttrice di Amadeus della quarta serata della kermesse musicale in onda su Rai 1 venerdì 9 febbraio. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Lorella ha spiegato come è arrivata la proposta del conduttore: "La chiamata è arrivata a sorpresa, dieci giorni prima dell'annuncio ufficiale. Mi ha mandato un messaggio verso le 8 di sera. Ma siccome a quell'ora, se non sono in teatro, sono a cena in famiglia, l'ho visto alle 10, quando lui stava già dormendo. Alla fine ci siamo sentiti la mattina dopo alle otto. Mi ha spiegato che questo è il suo ultimo Festival, almeno per ora, e per questo voleva portare sul palco persone amiche".