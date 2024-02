Sanremo 2024, John Travolta ospite: ecco cosa farà di speciale

Al Festival di Sanremo 2024 ci sarà anche John Travolta . Per l'attore non è la prima volta sul palco dell'Ariston: nel 2006 fu ospite dell'edizione guidata da Giorgio Panariello e si ritrovò a massaggiare i piedi della valletta Victoria Cabello. Cosa farà questa volta Travolta al Festival? Stando a quanto spifferato da Caterina Balivo a La volta buona molto probabilmente John ballerà con Lorella Cuccarini sulle note di Grease , uno dei film che hanno segnato la sua carriera.

John Travolta a Sanremo con Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sarà la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024 (in onda su Rai1 venerdì 9 febbraio) e per tanti anni ha indossato i panni di Sandy, la protagonista di Grease, nella versione teatrale della pellicola. Travolta e la soubrette italiana hanno già ballato insieme in tv nel 2017, in una puntata del programma Music.