Festival di Sanremo, evacuata Villa Nobel per allarme bomba

Villa Nobel, oltre 350 persone evacuate

Tra gli invitati alla cena di Radio Mediaset anche Francesco Facchinetti, da sempre nel mondo musicale e da qualche mese impegnato nella sua nuova veste di procuratore calcistico. "Eravamo al primo - racconta Fachinetti sui social - eravamo circa 350 persone in sala, vedendo i cani che cominciavano a girare eravamo tutti preoccupati: sembrava ci fosse qualcosa di esplosivo, non so bene cosa. Alla fine per fortuna non è successo niente”. Massima allerta nella città dei Fiori dove è attesa anche la protesta dei trattori.