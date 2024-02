Sanremo 2024, Alessandra Amoroso in lacrime in conferenza: il motivo

Mancano solo poche ore all'inizio del Festival di Sanremo che prenderà il via proprio questa sera con al comando ancora Amadeus . Tra i trenta big che sono in gara e che si esibiranno sul palco dell'Ariston c'è anche Alessandra Amoroso che presenterà il suo brano 'Fino a qui'.

Alessandra Amoroso, le lacrime in conferenza stampa

La cantante, nella classica conferenza stampa, si è resa protagonista di un momento molto serio e anche toccante. La Amoroso ha infatti letto una serie di insulti che le sono stati rivolti in questi mesi sui social: si va da 'La figlia di Fantozzi', passando per 'La rana mostruosa' fino alla 'Venduta'. Parole forti che hanno toccato nel profondo l'artista tanto da spingerla a scappare lontano, in Colombia, e di intraprendere un percorso di psicoterapia una volta tornata in Italia per aiutarla a superare il dolore che queste offese le hanno provocato. Lungo l'applauso della sala stampa per lei che invece a stento è riuscita a trattenere le lacrime.