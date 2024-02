Look Sanremo 2024: un colore è vietato. La strana regola di Amadeus

Sanremo non è solo il Festival della musica italiana ma anche l'evento dove si discute di moda e costume. Ogni look fa chiacchierare, nel bene e nel male. A quanto pare Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse da ben cinque anni, avrebbe imposto a tutti un regola ben precisa in merito agli outfit. A farlo sapere la sua costumista di fiducia Maria Sabato: no al colore verde sul palco dell'Ariston.