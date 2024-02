Simpatico siparietto al Festival di Sanremo 2024 tra Amadeus e l'orchestra. Dopo la performance di Clara, la prima cantante in gara a esibirsi sul palco dell'Ariston, il direttore d'orchestra ha iniziato a suonare un motivetto sconosciuto lasciando sconcertato il conduttore e direttore artistico. La stessa scena si è ripetuta in seguito dopo l'uscita di Sangiovanni. "Non siamo in sintonia", ha dichiarato Ama. In realtà una gag non troppo spontanea: era già prevista in scaletta.