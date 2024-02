Regalo inaspettato per Amadeus al Festival di Sanremo 2024. Francesco Renga, in gara con Nek, si è presentato sul palco dell'Ariston con un omaggio per il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Dei cornetti portafortuna nerazzurri: entrambi sono tifosi sfegatati dell'Inter. Ama ha ringrazito il cantante e poi svelato di aver ricevuto un dono pure da Nek, ovvero una maglia del Sassuolo.