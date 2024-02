Sanremo 2024, mercoledì 7 febbraio: scaletta, cantanti e ospiti. Tutti i dettagli

SANREMO - Dopo lo straordinario successo di ascolti all’esordio, questa sera al Teatro Ariston andrà in scena la seconda serata del Festival di Sanremo. La co-conduttrice accanto ad Amadeus di questo secondo appuntamento sarà Giorgia, già vincitrice del Festival di Sanremo nell'edizione del 1995. Questa sera si esibiranno la metà dei cantanti in gara che verranno accolti sul palco dai loro colleghi. Gli artisti che avranno modo di esibirsi questa sera sono Alfa, Annalisa, Bigmama, Clara, D'Argen, Emma, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Il Volo, Irama, Berté, Mamhood, Renga e Nek, The Kolors.