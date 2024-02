Sanremo 2024, la Polizia di Stato presente con un villaggio sulla sicurezza

In occasione della 74^ edizione del Festival di Sanremo, la Polizia di Stato e' presente alla manifestazione con un villaggio dedicato alla sicurezza. Tante le iniziative organizzate dalle Specialità delle Polizia di Stato, Stradale, Ferroviaria e Postale per giovani e adulti per sensibilizzarli sui pericoli che si corrono sulla strada, nelle stazioni e a bordo dei treni e nel mondo virtuale. Questa mattina nell'area Underground di Casa Sanremo la Polizia Stradale ha presentato “La Vita Salta” – il docufilm realizzato in collaborazione con RAI Documentari per raccontare il tema della sicurezza stradale, attraverso le storie di chi ha visto la propria vita cambiare per sempre a causa di un incidente stradale. L'evento è stato presentato da Marino Bartoletti, noto giornalista e poliziotto ad honorem e vi hanno assistito le massime autorità della provincia, e numerosi studenti di scuole secondarie.