Gianni Morandi a Sanremo, mistero ospite a sorpresa: quando potrebbe esserci

SANREMO - “Ho sentito Gianni Morandi e gli ho detto di fare un salto se non ha impegni”. Amadeus in conferenza stampa ha lanciato l’invito per il cantante e presentatore, che già lo scorso anno fu co-conduttore sul palco dell’Ariston. Morandi ospite speciale sì, ma quando? Sui social nel primo pomeriggio ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla moglie e la didascalia: “In viaggio verso Sanremo!”. Che la sua ospitata sia già stasera oppure domani? Chissà. In scaletta risulta un ospite a sorpresa pronto a cantare “Grazie dei fiori”, celebre brano di Nilla Pizzi vincitore del primo Festival di Sanremo nel lontano 1951. Un bel tributo per una delle voci italiane più famose. Se sia Morandi o meno a cantare ancora non è dato saperlo. Bisognerà attendere la serata. Intanto Gianni corre verso l’Ariston, la sua presenza ormai appare scontata.