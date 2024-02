Il gesto di John Travolta a Amadeus e Fiorello a Sanremo: la reazione imbarazzata dell’attore in diretta tv

Polemiche per l'ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo 2024. Il siparietto dell'attore con Amadeus e Fiorello, sulle notte del ballo del qua qua, non è particolarmente piaciuto ai telespettatori. Ai più non è sfuggito poi il gesto del divo di Hollywood: si è tolto il cappello arancio da papero offerto da Rosario e l'ha gettato a terra. "Non l'ha voluto mettere per non ridicolizzarsi ulteriormente", hanno scritto diversi utenti sui social network.