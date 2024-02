Sanremo 2024, Mahmood e quelle parole su Marco Mengoni: fan impazziti

Tra le tante cose al Festival di Sanremo 2024 si sta parlando anche (e molto) del rapporto tra Mahmood e Marco Mengoni , che sono apparsi parecchio affiatati e complici durante la prima serata della kermesse musicale. Le ultime dichiarazioni di Alessandro, che ha vinto ben due volte sul palco dell'Ariston, hanno mandato in estasi i fan.

Sanremo 2024: Mahmood e Marco Mengoni insieme

"Con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire… chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro", ha fatto sapere Mahmood in conferenza stampa a Sanremo. I due cantanti potrebbero presto collaborare musicalmente. Parole che hanno mandato in fibrillazione tutti i fan.