Sanremo, Ilenia Colanero scrive a Emma dopo Apnea: il messaggio è da brividi

Ilenia Colanero è la pluricampionessa mondiale in apnea per disabili. La sportiva abruzzese ha scritto ad Emma dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. La canzone si chiama "Apnea". Lo spunto era unico così come le parole buttate giù dall'atleta. “Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro, Apnea… La tua canzone parla di molte cose - il messaggio di Ilenia Colanero - va interpretata e se ci si riesce allora fa anche al caso mio come a quello di tante altri sportivi "speciali". Ho vinto 8 campionati del mondo proprio in apnea e ho fatto anche un incidente in motocicletta che mi ha radicalmente cambiato la vita. "Ricordati di come ero che tanto è tutto vero, non mi piace niente ma tu mi togli il respiro. Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me”. E allora a me va di sentirmi vivissima, vincente con l’ansia scappata via e attaccata a questa nuova vita in... apnea. Faccio il tifo per te. Non sapevo nuotare ora sono campionessa del mondo, magari anche te non sai pinneggiare, ma puoi vincere a Sanremo. Te lo auguro davvero".