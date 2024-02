Zazzaroni dà il voto a John Travolta a Sanremo: "Ha ballato da dilettante"

John Travolta ospite di Sanremo ha ballato "da dilettante". Così Ivan Zazzaroni, intervistato da 'Un Giorno da Pecorà in onda su Rai Radio1. "Ha ballato da dilettante, con poca voglia, senza grande impegno. A 70 anni si può anche ballare un brano come 'il ballo del Qua Quà. Il voto? Gli do 1 e mezzo", ha sottolineato Zazzaroni. Alla domanda su chi potrebbe prendere il testimone della guida di Sanremo dopo Amadeus, il direttore del Corriere dello Sport - Stadio risponde: "Il prossimo conduttore di Sanremo potrebbe esser Marco Mengoni, ha mostrato tempi comici perfetti ed una naturalezza incredibile, sa cantare e ballare".