"John Travolta, clamorosa gaffe con i Ricchi e Poveri dietro le quinte a Sanremo"

Non solo il Ballo del Qua Qua e le polemiche sul cachet. John Travolta, protagonista della seconda puntata del Festival di Sanremo, è stato bersagliato sui social per una presunta gaffe nei camerini dell'Ariston. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato una storia Instagram con un messaggio di un' utente, che avrebbe assistito ad una scena inaspettata.

John Travolta e i Ricchi e Poveri, la segnalazione sui social

John Travolta avrebbe infatti scambiato i Ricchi e Poveri per due fattorini che portavano la pizza. “Ieri mentre ero nei camerini a sistemare i capelli a **** i Ricchi e Poveri hanno chiesto di salutare John Travolta e fare una foto con lui”, si legge nella segnalazione. “Lui in inglese li ha scambiati per l’azienda che portava il buffet nelle stanze degli artisti!”.