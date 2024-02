Sanremo 2024, Il Tre: "Da interista sento più la rivalità con la Roma che con il Milan"

Il Tre, essere interisti a Roma

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn nelle nuove ed esclusive puntate del programma "Play with": “Sono diventato interista per mio papà: lui è interista, nato a Salerno e vive a Roma, io vivo a Roma ma sono interista. Essere interisti a Roma è come essere romanisti a Milano; non senti la rivalità con la squadra del derby, ma soprattutto con la squadra locale”. Il Tre ha poi parlato del primo grande ricordo da tifoso: “La vittoria dei Mondiali dell’Italia nel 2006: quello il mio ricordo più vecchio e indimenticabile. La pazzia più grande per l'Inter? Sono andato a San Siro a vedere l’Inter senza alcun tipo di mezzo per tornare a casa, poi me la son cavata, anche perché era troppo importante andarci”.