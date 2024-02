Bufera Lazza: il tweet sull'autotune scatena polemiche anche a Sanremo

Polemica al Festival di Sanremo 2024 su Lazza , la rivelazione dello scorso anno, tornato nella città dei fiori per cantare in piazza Colombo . Esibizione vista durante la prima serata della kermesse musicale che ha attirato diverse critiche per il presunto uso di autotune e playback. Una situazione che ha spinto il rapper a sbottare su X...

Lazza polemico a Sanremo 2024

"Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in tv fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa", ha scritto Lazza su X senza svelare a chi si riferisce. Poi ha aggiunto: "Odiate i bugiardi, ma vi sta sul c***o chi vi dice la verità".